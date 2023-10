Governo terá resistência na ALRN para manter alta do ICMS

A deputada Cristiane Dantas (SDD) disse que mantém sua posição durante a votação ocorrida em dezembro de 2023: “O estado descumpriu a promessa que o ICMS de 20% seria até final do ano para equilibrar as receitas e despesas e voltaria para 18%. Dessa forma mais uma vez votarei contra manter em 20%”.

SOBRECARGA

Na avaliação do deputado Luiz Eduardo (SDD), a intenção do governo de continuar cobrando uma alíquota do ICMS “suscita preocupações significativas, em primeiro lugar, é importante ressaltar que essa mudança afetaria diretamente a população, uma vez que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços tem o ônus que costuma ser repassado para o consumidor final”.

Segundo Luiz Eduardo, o aumento de 2% em vigor desde abril “representa um encargo adicional considerável para as famílias e empresas, sobrecarregando ainda mais os orçamentos já comprometidos em um cenário econômico desafiador”.Além disso, essa medida pode desestimular o consumo e prejudicar a recuperação econômica, uma vez que aumenta o custo de vida e afeta a competitividade das empresas.

“É importante considerar alternativas para resolver questões fiscais, como o combate à sonegação e a busca por eficiência na gestão pública, em vez de impor uma carga tributária ainda mais pesada sobre a população do Rio Grande do Norte”, concluiu.

MOMENTOS DIFÍCEIS

O deputado Ubaldo Fernandes (PSDB) disse que apesar de o governo não ter enviado, ainda, essa matéria para a Assembleia, mas analisou que “de fato o Estado passa por momentos difíceis de arrecadação, a Paraíba e o Ceará mudaram a alíquota para 20%”, por isso acredita que o Rio Grande do Norte irá propor essa continuidade de aliquota, “tendo em vista a arrecadação que a cada ano dificulta compromissos do Estado em relação a pagamento de servidores, custeio da máquina e investimentos em obras de interesse do Estado”.

Mas, Fernandes disse esperar que o governo envie o projeto à Assembleia, para então se posicionar em relação “a essa continuidade de 20% da alíquota, vejo que o Estado passa por muitas dificuldades, a União centraliza recursos e acho que tem de haver um pacto federativo o mais rápido possível, para que os Estados possam ter mais recursos na redistribuição de renda”.

O deputado Nelter Queiroz (PSDB) disse que “vai aguardar os argumentos do governo” para então tecer comentários a respeito de uma proposta de manter em 20% o ICMS dos combustíveis.

Os deputados Kleber Rodrigues (PSDB) disse que não pode avaliar, por enquanto, um texto que ainda não foi enviado pelo governo. O deputado Dr. Bernardo (PSDB) “se o governo mandar o projeto me posiciono”.

Tribuna do Norte