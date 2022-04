Governo revela novo salário-mínimo para 2023, 2024 e 2025

O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano que vem. Dentre os itens previstos pelo PLDO temos o novo salário-mínimo para o ano que vem, assim como foram estimados os valores para 2024 e 2025.

Novo salário-mínimo para 2023, 2024 e 2025

Para o ano que vem o governo prevê o novo salário-mínimo em R$ 1.294, um aumento de R$ 82 frente ao atual salário-mínimo de 2022 que está em R$ 1.212.

O piso nacional para o ano que vem prevê a alta de 6,7% na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), indicador utilizado para a correção do salário-mínimo.

Vale lembrar que o reajuste para o ano que vem não garante um ganho real para os trabalhadores, tendo em vista que a correção tem como finalidade repor as perdas do salário dos trabalhadores frente aos avanços da inflação.

O governo também determinou possíveis valores para 2024 e 2025, onde o piso nacional deve ser o seguinte:

Salário-mínimo de 2023: R$ 1.294

Salário-mínimo de 2024: R$ 1.337

Salário-mínimo de 2025: R$ 1.378

Salário-mínimo muito longe do ideal

Apesar do reajuste dos últimos anos, o piso nacional está extremamente longe do ideal calculado por uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIESSE).

Isso porque, enquanto o salário-mínimo deste ano está em R$ 1.212 a pesquisa levantada pelo departamento aponta que o piso nacional ideal deveria ser de R$ 5.997,14 no mês de janeiro, ou seja, 4,95 vezes maior que o piso atual.

A pesquisa realizada pelo DIESSE é pensada para uma família com quatro pessoas em que são incluídos gastos relacionados a moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.