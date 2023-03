Governo reúne sindicatos e apresenta ações de combate à criminalidade

O Governo do Estado reuniu na tarde desta sexta-feira (17) na Escola de Governo entidades representativas dos trabalhadores para apresentar um balanço das ações das forças de segurança no combate à criminalidade.

Com apoio de forças federais enviadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), até o fim da tarde desta sexta-feira, computava que o trabalho conduzido por policiais militares, civis e penais resultou em 97 suspeitos presos, além das apreensões de 26 armas de fogo, quatro simulacros, 65 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, dez motos, dois carros, quantias em dinheiro, drogas e munições.

A governadora Fátima Bezerra reforçou junto aos sindicatos o compromisso da gestão estadual na defesa dos trabalhadores. “Nesse momento desafiador se faz necessário manter um diálogo constante com os segmentos mais significativos da sociedade, como os sindicatos que representam a maioria da classe trabalhadora, certamente uma das mais afetadas. Estamos trabalhando para que a normalidade retorne e vamos tomar todas as medidas que forem necessárias, as mais enérgicas possíveis. As forças de segurança estão sem dormir para combater essas condutas criminosas inadmissíveis”, disse a chefe do Executivo.

Representando o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar garantiu apoio irrestrito às ações do Governo do RN. “O desafio de enfrentar a violência é grande, mas a organização criminosa não vai desestabilizar o governo. Desde terça estamos trabalhando juntos, empenhados em enfrentar juntos de maneira enérgica a criminalidade”, pontuou ele.

A reunião contou ainda com a presença do vice-governador Walter Alves, os deputados federais Natália Bonavides e Fernando Mineiro e a deputada estadual Divaneide Basílio, o secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, Francisco Araújo, os comandantes-gerais da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo, e do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Luiz Monteiro, o superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal Péricles Venâncio, o secretário-adjunto de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social Osmir Monte e o representante do mandato da deputada Isolda Dantas, João Ricardo.

Participaram da reunião representando os sindicatos: Jocelino Dantas (Vice-Presidente CUT), Santino Arruda (SINAI), Alexandre Guedes (COMLUTAS), Jocelin Bezerra (CTB), Francisco de Assis (FETAM), Maria Josana (FETRAF), Erivan do Carmo (FETARN), Olinto Teonácio (FETRACS), Júnior Rodoviário, Arnaldo Dias (SINTRO), Fernando Lucena e Wilson Duarte (SINDLIMP), Alexandre (SINGUARDA), José Nogueira (FEDERAÇÃO TEXTIL), Francisco Irailson (FIMETAIS), Ana Maria (HOTELEIROS) e Eduardo Xavier (SINDICATO DOS BANCÁRIOS).

Assecom