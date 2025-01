Governo realiza repasse de R$ 4 milhões para empresas que prestam serviços nas unidades de saúde do RN

Em nota divulgada nesta segunda-feira 27, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que na sexta-feira 24 realizou o repasse de mais de R$ 4 milhões a seis empresas que prestam serviços nas unidades de saúde da rede estadual. O pagamento visa garantir o funcionamento contínuo dos serviços essenciais para a população.

Além desse repasse, a Secretaria destacou que outros pagamentos serão feitos ao longo desta segunda-feira 27, com o objetivo de regularizar a situação financeira das empresas prestadoras de serviço.

A gestão da Sesap ressaltou que mantém um diálogo constante com os representantes dos trabalhadores e as empresas terceirizadas, com o intuito de solucionar possíveis problemas e evitar que ocorram impactos na assistência à população.

Terceirizados da Saúde realizam protesto contra atraso de salários e bloqueiam trânsito na Av. Salgado Filho

Na manhã desta segunda-feira 27, funcionários terceirizados de hospitais da rede estadual de saúde realizaram um protesto em Natal devido ao atraso de pagamentos de salários e gratificações, como o vale-alimentação.

O movimento bloqueou a Avenida Senador Salgado Filho no sentido zona Sul/Centro e reuniu trabalhadores de diversas empresas prestadoras de serviços ao governo, com atuação em setores como nutrição, higienização, enfermagem e segurança.