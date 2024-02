Governo realiza primeira grande entrega de viaturas e armamentos em 2024

O Governo do Rio Grande do Norte realizou, na tarde desta terça-feira (06), a primeira grande entrega de viaturas, equipamentos e armamentos de 2024 para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar.

Os recursos foram adquiridos por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Fundo de Reaparelhamento do CBM, contrapartida do estado, além de Emendas Parlamentares. Foram entregues um total de 82 viaturas, incluindo uma lancha para salvamentos e resgates, e 106 armas de grosso calibre para a Polícia Militar.

A entrega representa um investimento de aproximadamente R$ 22 milhões em veículos e armamentos. Vale ressaltar que esses números não incluem os recursos provenientes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano anterior, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) já havia recebido mais de 300 veículos.

A governadora, professora Fátima Bezerra ressaltou a importância desta entrega para a utilização das forças de segurança pública do estado. “Essa entrega de hoje, se soma às outras entregas de viaturas que já foram feitas e realizadas, totalizando mais de 400 novas viaturas que foram entregues aos agentes de segurança pública, somadas à reposição dos efetivos de forma gradativa. A dedicação e o trabalho integrado entre as forças de segurança explicam a diminuição da violência no Rio Grande do Norte”, ressaltou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte está recebendo um total de 29 veículos e uma lancha. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte está recebendo 20 novos veículos, além de 91 fuzis e 15 metralhadoras. Para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, chegaram 33 novos veículos, entre eles, alguns caracterizados e outros descaracterizados.

“Estão sendo entregues viaturas e armamentos para as forças de segurança pública do Rio Grande do Norte. São novos equipamentos para o trabalho dos agentes de segurança pública, que atuam diariamente no enfrentamento da criminalidade e da violência”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Araújo.

*Equipamentos, Veículos e Armamentos*

Para o Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Fundo de Reaparelhamento do CBM (FUNREBOM), estão sendo recebidas 12 picapes para operações, 03 sedãs Corolla, 04 picapes para logística, 08 SUVs Renegade para inspeção e uma lancha com cabine que atuará no patrulhamento aquático, em operações e no apoio aos guarda-vidas. Além disso, por meio da emenda parlamentar da deputada federal, Natália Bonavides, foram adquiridos dois veículos tipo Hatch.

Para a Polícia Civil, com recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram destinados 23 caminhonetes caracterizadas, 02 sedãs descaracterizados, 03 caminhonetes descaracterizadas e 01 caminhonete também descaracterizada. Por meio da emenda parlamentar de Carla Dickson, foram adicionados mais 03 sedãs descaracterizados.

Para a Polícia Militar, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram adquiridos 12 SUVs Duster (locados) e 06 caminhonetes caracterizadas. Com emendas parlamentares dos deputados federais, Benes Leocádio e Rafael Mota, foram obtidos 91 fuzis e 15 metralhadoras. Além disso, o deputado estadual, George Soares, disponibilizou 2 SUVs Duster.

Além dos já citados, estiveram presentes na solenidade Coronel Monteiro, do Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia delegada da Geral da Degepol, a Prefeita de Pau dos Ferros Marianna Almeida, o prefeito de Alto do Rodrigues Nixon Baracho, o prefeito de Assu Gustavo Soares e o prefeito de Currais Novos Odon Júnior, prefeito de Macaíba Emídio Júnior, o prefeito de São Gonçalo do Amarante Eraldo Paiva e o prefeito de Macau Zé de Macau. Os deputados: Deputada federal Natália Bonavides, deputado estadual Francisco do PT, a deputada Divaneide Basílio, deputado Taveira Júnior, Kleber Rodrigues, Neilton Diógenes, deputado Hermano Moraes e o deputado George Soares.