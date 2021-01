Governo reafirma continuação do pagamento do 13º de 2018 de forma integral

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou que o calendário que dará continuidade ao pagamento do 13º salário de 2018 não terá parcelamento. Duas faixas salariais foram definidas, mas ambas os valores serão pagos integralmente e que o pagamento para quem ganha acima de R$ 3,5 mil líquido, ativos e inativos, será feito nos meses de maio e novembro de 2021.

“O pagamento será integral, sem parcelamentos, e abrange servidores ativos e inativos. A partir do diálogo com o Fórum dos Servidores vamos chegar a um acordo para definir o formato e a ordem das faixas salariais que irão receber em maio e em novembro”, explica a governadora Fátima Bezerra.

De acordo com o Secretário Estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, na primeira fase de pagamento, que será concluída nesta sexta-feira (29), 50% dos servidores serão contemplados (os que recebem até R$ 3,5 mil líquido). Ele complementa ainda que o calendário anunciado foi definido com o planejamento baseado em receitas ordinárias.

“O Governo do Estado está se adaptando para aderir ao Plano de Equilíbrio Fiscal, do Governo Federal, o que pode trazer novos recursos, por meio de financiamentos de longo prazo. Mas as datas que anunciamos (maio e novembro), foram trabalhadas em cima de receitas ordinárias e deve acontecer de acordo com a disponibilidade orçamentária”, pontua.

O diálogo para definir as próximas etapas de pagamento dos atrasados ocorrerá, mensalmente, no âmbito do Comitê de Negociação Coletiva Permanente, formado pelos representantes do Governo e dos Sindicatos.

Com informações da ASSECOM/RN.