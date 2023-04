Governo quer editar MP das apostas neste mês e espera mercado regulamentado para 2024

O ministério, por sua vez, deverá ter um período de mais 30 dias para responder aos pedidos feitos pela empresa.

Se estes prazos – que ainda estão no campo do planejamento – forem todos respeitados, significa que em 2024 este mercado estará regulamentado. E será bem diferente do que é hoje, com dezenas de empresas operando no Brasil, mas com sede no exterior.

De acordo com fontes ouvidas pelo ge, as revelações da Operação Penalidade Máxima, que identificou suspeitas de manipulação em jogos da Série A de 2022, só provam o quanto é urgente regulamentar a situação das apostas esportivas no Brasil.

A operação liderada pelo Ministério Público de Goiás prendeu três pessoas acusadas de subornar jogadores para fabricar lances (como escanteios e cartões amarelos ou vermelhos) em jogos do Campeonato Brasileiro e de diversos estaduais. Sabendo o que aconteceria nos jogos, faziam apostas milionárias. Aos atletas as ofertas variavam de R$ 50 mil a R$ 100 mil por jogo armado, disse o MP-GO.

Licença de R$ 30 milhões para operar

Além de cumprir uma série de exigências – como a tributação de 15% sobre os lucros – as empresas interessadas em operar no Brasil terão que pagar uma licença de R$ 30 milhões. Na avaliação de pessoas com conhecimento da situação ouvidas pelo ge, isso deve reduzir o número de empresas atuando neste mercado.

É justamente esta uma das preocupações dos clubes, que na semana passada foram a Brasília para expor seus pontos de vista numa reunião com técnicos do Ministério da Fazenda.