Governo publica decreto nesta quarta-feira (07) diminuindo restrições no Rio Grande do Norte

O Governo do Estado publicou nesta quarta-feira (07) um novo decreto no Diário Oficial do Estado, estabelecendo medidas de mais afrouxamento às restrições de circulação de pessoas durante a pandemia.

Ontem a governadora Fátima Bezerra já havia repassado algumas informações sobre o novo decreto: “Agora, as igrejas e templos religiosos terão a retomada gradual ampliada, sendo 60% da capacidade a partir de 23 de julho; 80% a partir do dia 06 de agosto; e 100% em 20 de agosto. Já os segmentos das atividades socioeconômicas poderão funcionar das 5h da manhã até meia-noite, seguindo os protocolos de segurança sanitária. Os restaurantes e bares terão 60 minutos de tolerância”.

Também está suspenso o toque de recolher por tempo indeterminado.

Confira o Decreto nº 30.714 na íntegra: