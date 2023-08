Governo precisa de R$ 490 milhões para quitar piso dos professores

Serão necessários R$ 490 milhões, aproximadamente, para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte concluir a implementação do piso dos professores até 2024, da forma em que foi definido no mês de abril, onde os educadores acataram a proposta apresentada pelo governo e encerraram a greve que se aproximava dos 40 dias. A informação foi publicada na edição desta terça, no jornal Tribuna do Norte.

“O impacto anual da implantação do percentual do piso 2023 (14,95%) na carreira do magistério (professor e especialista de educação) do Governo do RN foi de R$ 587,3 milhões. Segundo o acordo, serão executados em 2023 R$ 310 milhões e a diferença será paga em 2024 em oito parcelas a partir do mês de maio”, informou o secretário estadual de administração, Pedro Lopes.