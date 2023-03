Governo pode enviar mais 800 policiais ou ‘quantos forem necessários’ para auxiliar na segurança pública do RN, diz Dino

“Neste domingo fizemos uma reunião por telefone com a governadora do Rio Grande do Norte [Fátima Bezerra] e com o presidente Lula […] para, além da dimensão da crise, nós também dimensionarmos o apoio financeiro necessário para que sejam compradas mais viaturas e armamentos e para que tenhamos uma reestruturação do sistema penitenciário do estado”, afirmou.