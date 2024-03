Governo localizou 261 bens do Alvorada não encontrados no início do mandato de Lula

Por Pedro Henrique Gomes, g1 — Brasília

20/03/2024 16h51 Atualizado há um minuto

A informação de que os objetos foram localizados pela Presidência da República foi divulgada pelos repórteres da Folha de São Paulo, Mariana Holanda e Renato Machado, com base em um pedido da Lei de Acesso à Informação (LAI).

“Concluídos os trabalhos da Comissão de Inventário Anual da Presidência da República, os 261 bens não localizados anteriormente, da unidade patrimonial do Palácio da Alvorada, foram localizados”, disse a Casa Civil da Presidência, responsável pela administração dos palácios, em resposta a um pedido de informações repsondido em janeiro deste ano.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que uma comissão de inventário, que realiza o levantamento dos bens da Presidência da República, fez a listagem dos bens:

em novembro de 2022, quando houve início da conferência dos móveis, 261 bens não haviam sido localizados;

foi realizada uma nova conferência no início de 2023, onde se constatou a ausência de 83 itens; e

com a finalização do trabalho da comissão em setembro de 2023, a comissão localizou todos os bens em “dependências diversas da residência oficial”.

“Ou seja, houve um descaso com onde estavam esses móveis sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente”, diz a nota.

O levantamento dos objetos não encontrados no primeiro inventário, em 4 de janeiro de 2023, incluía objetos como aparelhos de ar-condicionado, cadeiras, mesas, poltronas, sofás, colchões e tapetes, além de livros e esculturas.

Compra emergencial

Pouco depois, em fevereiro de 2023, uma nota técnica da Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais, do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do Presidente, pedia a compra urgente de mobiliário “capaz de abrigar o casal presidencial em sua área íntima, já que há mais de 30 dias está hospedado em hotel”.

O documento assinado pelo diretor do departamento, Rogério Carvalho, justifica a compra com base nas “avançadas condições de degradação apresentadas pelos móveis ali encontrados” e menciona que “261 bens do Alvorada não foram localizados”.

“Para que deixem o hotel e passem a ocupar a referida residência oficial, é necessário, que no mínimo, e em caráter de urgência, se reestabeleçam as condições mínimas de habitabilidade do espaço íntimo, (suíte do casal e área íntima adjacente), isto sem prejuízo da recomposição de diversos ambientes do prédio”, diz o documento.

Na sequência, o governo comprou com dispensa de licitação — justificada pelo caráter emergencial — 19 itens que somaram quase R$ 380 mil em imóveis para o Palácio da Alvorada:

1 cama de R$ 42,2 mil;

1 mesa para almoço de R$ 36,3 mil;

8 cadeiras em madeira maciça por R$ 3,5 mil cada;

1 buffet por R$ 62 mil;

1 sofá por R$ 31,6 mil;

1 sofá por R$ 65,1 mil;

1 poltrona por R$ 29,4 mil;

1 poltrona por R$ 19,2 mil;

1 poltrona por R$ 25,4 mil;

2 mesas de cabeceira por R$ 15 mil cada;

1 colchão por R$ 8,9 mil.

“Sobre as aquisições de novos itens para o Palácio do Alvorada, cabe destacar que os motivos e as justificativas estão disponibilizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas, com seus respectivos Avisos de Contratação Direta, Termos de Referência ou Projetos Básicos, de cada processo de contratação, com suas fundamentações legais, com base na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 14.133/21, e as descrições da necessidade da contratação”, disse o governo sobre a compra na nota divulgada esta quarta-feira.

“Vale informar, ainda, que os bens adquiridos passaram a integrar o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem”, complementou o Planalto.