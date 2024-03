Governo lança leilão para iniciativa privada operar terminal pesqueiro de Natal

O Ministério da Pesca e Aquicultura abriu o processo licitatório, na modalidade leilão público, para concessão do terminal pesqueiro público de Natal, importante equipamento para o desenvolvimento da atividade no Rio Grande do Norte, especialmente a pesca do atum, um dos produtos da pauta de exportações do Estado.

O aviso de licitação foi publicado na edição desta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União. Além do terminal do RN, o edital inclui também os de Aracaju/SE, Cananeia/SP e Santos/SP.

Localizado na Ribeira, ao lado do Porto de Natal, a estrutura ocupa um terreno de 13.500 metros quadrados, com área construída de 4.800 m². O terminal começou a ser construído em 2009, mas teve a obra interrompida quando estava com 95% executada em 2010 e não entrou em operação.