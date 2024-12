Governo lança editais da Lei Aldir Blanc com investimento de R$ 4,5 milhões para o setor cultural do RN

A Secretaria Estadual da Cultura lançou no último sábado (30) o primeiro de quatro blocos de Editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). De acordo com o Governo do RN, nesta etapa, serão distribuídos mais de 4,5 milhões de reais entre os 311 contemplados.

O bloco I contempla cinco editais de premiação:

Premiação de Trajetórias Artísticas e Culturais;

Premiação de Iniciativas da Cultura Tradicional e Popular;

Premiação de Iniciativas da Cultura Urbana e Periférica;

Premiação de Comunidades Indígenas;

Premiação de Comunidades Quilombolas.

As submissões de propostas poderão ser feitas até 19 de dezembro no portal Mais Cultura RN. Acesse: maiscultura.rn.gov.br.

Outros três Blocos serão disponibilizados nos próximos dias, trazendo os editais da Política Nacional de Cultura Viva, Fomento e Apoio. Somados ao bloco de premiação, serão 21 editais ao todo.

Os editais têm o objetivo de incentivar e fomentar as mais variadas linguagens e expressões artísticas no estado, contando com versões simples e recursos visuais que facilitam a compreensão do público.

Todos os editais abrangem políticas de ação afirmativa, de acordo com os regramentos estabelecidos pelo Ministério da Cultura.