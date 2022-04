Governo investe mais R$ 11,4 milhões no sistema de segurança pública

O Governo do Rio Grande do Norte faz novos investimentos para fortalecer os órgãos do sistema de segurança pública. Nesta sexta-feira (29), a governadora Fátima Bezerra fez a entrega de equipamentos e veículos às Polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e ao Centro de Inteligência.

O investimento é no valor de R$ 11.423.948,00 – recursos próprios da administração estadual, de convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União (OGU) e de emendas individuais dos deputados federais Natália Bonavides e Walter Alves, e do senador Styvenson Valentim.

“Nossa gestão prioriza a segurança pública com ações que melhoram as condições de trabalho e promovem respeito e valorização aos policiais. Hoje, estamos entregando mais equipamentos para melhorar a proteção à população e aos agentes do sistema de segurança pública e trazer paz e segurança ao RN”, afirmou a governadora Fátima Bezerra durante ato de entrega dos equipamentos na Escola de Governo, em Natal. Ela anunciou que outras 100 motocicletas estão em processo de aquisição. Estes veículos irão também reforçar a Polícia de Trânsito.

A Polícia Militar recebeu investimento de R$ 5.989.379,36. São 50 motocicletas; 15 bicicletas equipadas; 2.157 coletes balísticos; 574 capacetes de diferentes níveis de proteção; 14 drones e um ultrassom.

Para a Polícia Civil, o valor é de R$ 1.628.018,87. Foram entregues 1.531 coletes balísticos; um boroscópio (sonda para inspecionar locais de difícil acesso e com baixa luminosidade, como tubulações, tubulações e interior de paredes); equipamentos mobiliários para melhorias estruturais das unidades e instalação das novas delegacias da Mulher.

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu investimentos no valor R$ 579.076,86: 57 equipamentos de proteção respiratória; dois botes infláveis; um caminhão Bomba-Tanque para o combate a incêndios.

Já o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recebe R$ 1.872.463,43 em equipamentos: um de Sistema de Espectroscopia Portátil; um conjunto analisador genético de DNA.

O caminhão Bomba-Tanque irá auxiliar no combate a incêndios – Foto: Raiane Miranda

O vice-governador Antenor Roberto, também coordenador do Plano Estadual de Segurança Pública, disse que os investimentos são resultado do trabalho de planejamento que vem sendo feito desde o início da atual gestão, em 2019. “Aqui temos mais realizações. O Rio Grande do Norte tem uma política estadual de segurança pública que faz diagnóstico das necessidades e toma as medidas para melhorar todo o sistema de segurança”, pontuou.

O Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Francisco Araújo enfatizou que os novos equipamentos vão resultar em melhor serviço prestado à população, melhores condições de trabalho e proteção aos policiais. Para a delegada geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, “os instrumentos de trabalho, como coletes a prova de balas, são fundamentais. O Governo faz grande esforço para trazer melhorias e isto é resultado de projetos que identificam as necessidades de cada instituição”.

No Corpo de Bombeiros mais um veículo de combate a incêndio é disponibilizado. “Estamos mais uma vez recebendo equipamentos muito importantes para salvamentos e proteção – viatura com tecnologia de ponta e barcos devidamente equipados. Tudo isso vai contribuir para a abertura dos novos postos em Currais Novos, Goianinha e Assu”, disse o coronel Luiz Monteiro, comandante da corporação.

Comandante da Polícia Militar, o coronel Alarico Azevedo explicou que os equipamentos e drones recebidos vão permitir ampliar o policiamento e a proteção à população em todo o estado. “Estas motocicletas vão direto para as ruas. Os drones são equipados com autofalantes, o que vai permitir patrulhamento mais eficiente e emitir alertas durante o trabalho policial.”

O ato de entrega dos equipamentos também contou com a participação dos secretários de Estado da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio; da Comunicação, Daniel Cabral; secretária-adjunta da Seap, Ivanilma Carla, chefe de gabinete do Itep, Tiago Tadeu.

