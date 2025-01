Governo injeta R$ 8,6 bilhões na economia do RN com pagamento da folha de pessoal

O Governo do Rio Grande do Norte injetou mais de R$ 8 bilhões e meio na economia do estado através do pagamento salarial do funcionalismo público estadual referente ao ano de 2024. Os dados foram levantados pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), após conclusão nesta sexta-feira (10) do pagamento do 13º salário para os servidores que recebem acima de R$4.200,00.

Ao todo, o valor investido com pagamento de servidores – relativo ao ano de 2024 – foi de R$ 8.623.760.474,89. Esse total leva em consideração os valores da folha mensal, consignações realizadas e a folha do décimo terceiro salário para aproximadamente 118 mil vínculos com servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas no ano passado, sobretudo em decorrência da diminuição na alíquota do ICMS e consequentemente na arrecadação tributária, o Executivo conseguiu cumprir o calendário de pagamentos do funcionalismo estadual.

“Mesmo com toda dificuldade, conseguimos com muito esforço cumprir com o calendário que combinamos. E isso se deve ao respeito e à prioridade que dedicamos aos nossos servidores e servidoras, que trabalham arduamente pelo povo potiguar e merecem ser valorizados”, afirmou a governadora Fátima Bezerra nas redes sociais.

O secretário de Estado da Administração, Pedro Lopes, lembra que o Governo é o maior empregador da economia do RN e destaca os benefícios dessa injeção de recursos, principalmente diante da queda de receitas em 2024. “O pagamento salarial em dia dos servidores é um compromisso do Governo que aquece a economia local, pois gera aumento no poder de compra da população, demandando ampliação da produção de bens e serviços. É um pilar fundamental para a estabilidade das atividades comerciais no nosso estado e a manutenção dos empregos gerados pelos prestadores de serviços e comércios”.