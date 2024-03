Governo inicia Projeto RN Capacita para formação profissional

A SETHAS iniciou este mês o Projeto RN Capacita, um investimento de R$ 250 mil por meio de emenda do então senador Jean-Paul Prates para cursos de capacitação profissional e inclusão produtiva em diversas áreas.

O projeto contempla 35 municípios que estão com metas a serem alcançadas do Programa Acessuas Trabalho.

Ao todo, 1.050 famílias e/ou indivíduos, beneficiários (as) do programa bolsa família farão parte do Projeto que tem cursos formativos em várias modalidades como confeitaria, empreendedorismo, padaria, doces e salgados.

O RN Capacita já iniciou turmas nos municípios de São João do Sabugi, Natal, Lagoa Salgada e Major Sales.

Durante esta semana serão iniciadas turmas nos municípios de Montanhas, Taipu, Poço Branco, Ceará-Mirim e João Câmara.