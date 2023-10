Governo inicia missão para repatriar brasileiros que estão em Israel

Em reunião interministerial, o Ministério da Defesa (MD) colocou à disposição do Governo Federal seis aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros que estão em Israel e desejam sair da região. Um avião KC-30 decolou neste domingo (8/10), da Base Aérea de Natal (RN) com destino à Roma, na Itália, e aguarda coordenação do Ministério das Relações Exteriores (MRE). De acordo com o escritório do primeiro-ministro israelense, o país entrou em guerra após recentes atos terroristas na capital Tel Aviv. O Itamaraty estima que 30 brasileiros vivem na Faixa de Gaza e mais 60 em Ascalão e em outras localidades na zona de conflito.

“Nossa ideia é que esse avião fique na Itália aguardando essas coordenações finais junto ao MRE. Nós estamos com militares nossos, da nossa adidância, junto à embaixada de Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros de lá para cá”, explicou o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Participaram da reunião interministerial, também, a Ministra substituta do Itamaraty, a Embaixadora Maria Laura da Rocha; o Ministro da Defesa, José Mucio; e o Assessor Especial da Presidência, Embaixador Celso Amorim; entre outros representantes.

Aeronaves – Para a missão, a FAB disponibilizou 3 modelos de aeronaves. O KC-30 (Airbus A330-200) é o maior avião já operado pela Força. O gigante de 233 toneladas (peso máximo) tem capacidade para 238 passageiros e pode transportar até 45 toneladas de carga útil, além de voar uma distância de 14,5 mil quilômetros.

O KC-390 Millennium, de fabricação pela brasileira Embraer, é o maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul. Comporta cerca de 80 passageiros (na configuração para esta missão) e é utilizado em missões de transporte aéreo logístico, reabastecimento em voo, combate a Incêndio em voo, evacuação aeromédica, busca e salvamento, navegação a baixa altura, lançamento de carga e de pessoal, entre outras.

Já o VC-2 (Embraer 190), também fabricado no Brasil, é utilizado no transporte presidencial, podendo levar cerca de 40 passageiros e voar a uma velocidade de até 985 quilômetros por hora.

Missões de Repatriação – Nos últimos anos, as Forças Armadas realizaram quatro operações de repatriação, por ar e por terra, na Turquia, na Ucrânia, na China e na Bolívia. Cerca de 5 aeronaves e 30 viaturas foram utilizadas nas missões, que resultaram no resgate de, aproximadamente, 6.600 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros.

Itamaraty acompanha situação

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramalá, segue acompanhando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras em Israel e na Palestina.

A Embaixada em Tel Aviv identificou, até o presente momento, três brasileiros desaparecidos e um ferido, todos binacionais, que participavam de festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 km da Faixa de Gaza. O brasileiro ferido, também binacional, recebeu, hoje, alta do hospital e se encontra bem.

A Embaixada em Tel Aviv colheu, até agora, por meio de formulário “online”, os dados de cerca de 1.000 nacionais e seus dependentes, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com “Whatsapp”, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência.

O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

Conselho de Segurança da ONU

Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocou os membros do órgão para discutir, neste domingo (8/10), em caráter de emergência, os últimos desdobramentos do conflito israelo-palestino.

Ao lamentar profundamente a perda de vidas, o Brasil condenou os ataques contra civis.

Sublinhou que as partes devem se abster da violência contra civis e cumprir suas obrigações perante o direito internacional humanitário. O Brasil conclamou todos à máxima contenção para evitar uma escalada, com consequências imprevisíveis para a paz e a segurança internacional. Enfatizou ser urgente desbloquear o processo de paz.

O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com um Estado Palestino economicamente viável, convivendo em paz e segurança com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.

Por: Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores (MRE)