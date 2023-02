Governo indica novos membros do conselho da Petrobras; veja a lista

Por Carta Capital

O governo federal indicou, na noite desta segunda-feira 27, os seis membros do conselho da Petrobras que representaram a administração federal. A lista foi confirmada por nota publicada no site do Ministério de Minas e Energia, responsável pelas indicações.

O principal indicado pelo governo federal é Pietro Adamo Sampaio Mendes, atual secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME. Ele foi o escolhido para ocupar a presidência do grupo. Sampaio Mendes é doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos e já foi assessor do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Há ainda outros cinco nomes listados como membros. São eles:

Jean-Paul Prates, atual presidente da Petrobras;

Carlos Eduardo Turchetto Santos;

Vitor Eduardo de Almeida Saback;

Eugênio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira;

Wagner Granja Victer, este indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e não pelo MME.

As indicações, diz o governo em nota, renovam “o compromisso de respeito à sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a empresa”.

Os seis nomes ainda precisam ser avaliados pelo comitê interno da Petrobras para análise de currículos e possíveis conflitos de interesse. Além dos indicados do governo, a lista inclui Sergio Machado Rezende e Suzana Kahn Ribeiro, apontados como membros independentes do Conselho de Administração da Petrobras. Os dois foram selecionados em uma lista elaborada por empresa especializada.

Todos os integrantes formaram o novo conselho da estatal, que será renovado em abril, quando está prevista para ocorrer a assembleia geral ordinária de acionistas.