Governo garante apoio à criação de museu indígena em Apodi

Em reunião realizada na última quinta-feira (27) entre a equipe da gestão estadual e lideranças de comunidades indígenas do RN, o governo do Estado anunciou que vai apoiar a criação do primeiro museu de história indígena do Rio Grande do Norte.

Segundo a governadora Fátima Bezerra a iniciativa atende à solicitação da cacique Lúcia Paiacu Tabajara, que apresentou a demanda através de uma carta lida por sua neta Gabriela Paiva, e oficializou o apoio à criação do Museu do Índio Luíza Cantofa, em Apodi.

“O momento que estamos vivendo aqui reflete a política de reconhecimento e valorização da população indígena do Rio Grande do Norte, em atenção à legítima luta de vocês, travada ao longo dos séculos com muita resistência e bravura. Através desse encontro, que é o segundo que realizamos desde que assumimos esta gestão, reafirmo nosso compromisso em atender às justas reivindicações da população indígena potiguar”, declarou a governadora.

A comunidade indígena de Apodi requisitou a doação do prédio, de propriedade do Governo do Estado, localizado numa das margens da Lagoa do Apodi, em local conhecido como balneário Missão 1. O prédio foi ocupado há dois anos pela Associação Indígena Centro Histórico Cultural Tapuias Paiacus para instalação da sede da entidade e do Museu do Índio Luíza Cantofa.

Conhecida como Casa das Máquinas, a edificação foi levantada há três décadas, mas nunca funcionou. “Construímos esta carta para solicitar que o prédio que está sendo ocupado na nossa aldeia seja doado, para que a gente possa garantir que a história dos indígenas, que não deixaram de existir, mas foram silenciados, se perpetue a todas as gerações”, disse a cacique Lúcia, que há anos atua como guardiã da história de seu povo.

O governo anunciou ainda, estão sendo assistidas todas as 15 comunidades indígenas do RN com cestas básicas, máscaras e álcool em gel. A governadora Fátima Bezerra fez a entrega simbólica de cestas de alimentos e de itens de proteção, em mais um desdobramento do programa RN Chega Junto, criado para fortalecer a rede de assistência às pessoas que tiveram a situação econômica durante a pandemia do novo coronavírus.