Governo Federal decreta pela segunda vez estado de calamidade pública no RN

Em publicação no Diário Oficial da União divulgado nesta terça-feira (10), o Governo Federal reconhece mais uma vez, estado de calamidade pública no Rio Grande do Norte em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A primeira vez que o órgão constatou a situação oriunda da crise sanitária foi no mês de abril. O reconhecimento do contexto ou estado de calamidade pública diminui a burocracia e facilita aos estados e municípios, acesso a recursos da União para ações de assistência.

O estado contabilizou 82.580 casos desde o começo da pandemia. O último boletim, publicado ontem, registrou três novas mortes, totalizando 2.601 óbitos. Em Mossoró, há 8.340 casos confirmados, 231 mortes confirmadas e 23 em investigação.