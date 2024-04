Governo Federal decreta emergência para auxílio ao Rio Grande do Norte

Em diálogo com a governadora Fátima Bezerra, na tarde desta segunda-feira (1), o ministro dos Transportes Renan Filho afirmou que o presidente Lula autorizou a viabilidade dos recursos para a reconstrução da ponte na BR 304, em Lajes. E, além disso, foi decretado estado de emergência em apoio ao Rio Grande do Norte.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou a agilidade nas ações e no acionamento do Gabinete de Gestão Integrada e do Comitê Permanente de Acompanhamento das Chuvas, para garantir integralmente o apoio aos municípios afetados pelas fortes chuvas nas últimas horas.

“Quero agradecer o empenho do Ministério dos Transportes através do ministro Renan Filho. Estamos de prontidão. Desde ontem que através do Comitê Estadual de Acompanhamento às Chuvas estamos envidando todos os esforços. A primeira iniciativa foi fazer o primeiro contato local com o Dnit, unir todos os entes e agora temos a notícia da pronta reconstrução da ponte. Fica aqui nosso reconhecimento e gratidão pela sensibilidade e determinação contando com o apoio do Ministério dos Transportes”, disse a governadora Fátima Bezerra.