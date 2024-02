Governo entrega 50 títulos de terras no assentamento Maísa, em Mossoró, e promete finalizar processo de regularização até o final do ano

Acompanhada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a governadora Fátima Bezerra cumpriu, na manhã deste sábado (03), uma extensa agenda na zona rural de Mossoró.

A programação começou no início da manhã deste sábado (02), como encerramento de uma jornada de eventos voltados à agricultura familiar. Juntos, visitaram uma plantação de acerola orgânica, produzida por agricultores e agricultoras familiares da Agrovila Pomar.

A entrega de 50 títulos definitivos de posse de terras, ponto alto do evento, reforça o compromisso do governo do Estado em garantir dignidade ao homem e à mulher do campo. “Já estamos articulando com o INCRA e demais órgãos responsáveis e esperamos entregar os demais até o final do ano”, pontuou a governadora confiante.

Representando o MST, Williana Soares chamou atenção para a importância da luta pela terra. “A manutenção no nosso povo na terra também é extremamente importante e aproveitamos esse momento para reforçar da manutenção de homens, mulheres e jovens no campo, através de programas, projetos e fomentos”.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) Paulo Teixeira lembrou que o Assentamento Maísa foi desapropriado pelo presidente Lula que está sempre atento às causas do Rio Grande do Norte.

“Este é um momento histórico para todos nós. Este assentamento está prestes a completar 40 anos, o nosso presidente Lula foi o responsável pela desapropriação destas terras e agora estamos aqui entregando os primeiros títulos de posse aos seus justos proprietários, agora, de fato e de direito.

Esperamos, quem sabe, voltar aqui no final do ano, com o presidente, para finalizar este processo de regularização”, afirmou o ministro Paulo Teixeira.

A programação encerrou com uma visita guiada às instalações da empresa Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de frutas in natura do Brasil, onde o diretor institucional Luiz Roberto Barcelos apresentou à comitiva detalhes da produção e de vários aspectos do setor.