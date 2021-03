Governo e prefeituras do RN debatem novas medidas contra o Covid-19

Nesta terça-feira (16), o Governo do Estado se reuniu com prefeitos e empresários para discutir a edição de um decreto com novas ações restritivas para conter o avanço da pandemia e a alta demanda por leitos.

Termina hoje (17), a vigência do último decreto emitido pelo governo, que determinou toque de recolher das 20h às 6h nos dias de semana e integral aos domingos. A expectativa é de que um novo documento seja publicado ainda nesta quarta-feira.

Apesar da aplicação de medidas mais severas, dados da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) destacam a crítica situação no Rio Grande do Norte. Segundo boletim epidemiológico publicado ontem, o estado possui 1.049 pacientes internados, sendo 641 no sistema público (92,6%) e 408 no sistema privado (100%).

O estado soma 181.390 casos positivos, 3.959 óbitos em virtude da doença e 60.135 casos suspeitos. Com um índice de distanciamento social em 35,2%, a fila de espera por leitos críticos não para de crescer. Na manhã desta quarta-feira, o Sistema RegulaRN registrava 130 pacientes na espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid.

O Comitê Científico do RN também recomendou que os municípios potiguares cumpram as recomendações passadas pelo Governo do Estado e não flexibilizem, de modo individual, as ações de enfrentamento à Covid-19.