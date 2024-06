Governo e Ministério da Saúde debatem avanços assistenciais para o SUS no RN

Com o objetivo de debater pautas estruturantes para a saúde pública potiguar, a governadora Fátima Bezerra, ao lado de sua equipe de gestão, recebeu nesta segunda-feira (25) o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, em reunião na Governadoria.

Entre as pautas centrais do diálogo, que deu continuidade às tratativas iniciadas em Brasília-DF há duas semanas, esteve o projeto “Remédio em Casa”, que visa, por meio de parceria com os Correios, a entrega domiciliar de medicamentos aos pacientes do Rio Grande do Norte.

A governadora e a equipe da Sesap, representada pelas secretárias Lyane Ramalho, Leidiane Queiroz e Kátia Correia, também reforçou outras demandas, como a instalação de uma hemodinâmica e a construção do centro cirúrgico do Hospital Geral João Machado.

O grupo também acertou com o secretário-executivo Swedenberger Barbosa uma reunião técnica, ainda esta semana, na sede do Ministério para tratar do pagamento dos retroativos do piso da enfermagem. A reunião também contou com a presença do secretário de Gestão e Projetos Especiais, Adriano Gadelh noa.