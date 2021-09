Governo e Liga Contra o Câncer chegam a acordo e instituição retoma suas atividades

Após paralização de suas atividades devido a uma dívida do Governo do Estado de mais de R$ 15 milhões, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) emitiu uma nota no início da noite desta terça-feira (14) informando que chegou a um acordo com o Governo do Estado e que o pagamento do plus referente ao mês de junho está acertado para sair na próxima sexta-feira (17).

Confira nota abaixo:

COMUNICADO

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer informa que, após reunião realizada ontem (13) com representantes do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Mossoró e demais prestadores de serviços, ficou definido que na próxima sexta-feira (17) o Governo do Estado vai repassar o valor referente ao Plus do mês de junho de 2021. Assim, isto ocorrendo, retornaremos nossos serviços de Quimioterapia e Diagnóstico por Imagem na próxima segunda-feira (20).

Além disso, o Governo do Estado se prontificou em avaliar a proposta feita pelos prestadores de serviços para quitação de todo o montante devido, inclusive por gestões anteriores. A Liga Mossoroense espera sensibilidade deste Poder Executivo, para que não precise mais suspender nenhum de seus serviços oncológicos.

Nossa Instituição é referência no tratamento oncológico em Mossoró e região, atendendo cerca de 64 municípios, com fluxo diário de aproximadamente 500 pacientes, tendo mais de 20 anos de serviços prestados à população.

Paulo Henrique Lima do Monte

Presidente da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer

Mossoró-RN, 14 de setembro de 2021.