Governo e IFRN escolherão receitas culinárias de alunos das redes públicas de ensino com pescados para compor e-book

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio do programa RN Mais Saudável, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), através do Grupo de Trabalho e Estudo em Nutrição (GT Nutrição), estão realizando chamada para a seleção de receitas culinárias com pescados do RN para compor o livro digital (e-book) “Delícias das Águas Potiguares”.

A chamada vai realizar a seleção, premiação e divulgação de receitas culinárias que utilizam pescados do estado combinado com outros alimentos regionais. O objetivo do livro “Delícias das Águas Potiguares” é valorizar o papel dos estudantes e da culinária regional na promoção da alimentação saudável e adequada, além de promover a mobilização da comunidade para o consumo regular de pescados regionais e construção de hábitos saudáveis.

Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio das escolas públicas (municipais, estaduais e federais) e privadas do Rio Grande do Norte. As inscrições podem ser realizadas a partir de amanhã (28) até o dia 06 de setembro. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site e enviar a documentação necessária constante no regulamento.

Serão selecionadas 20 receitas para compor o “Delícias das Águas Potiguares” e as 10 receitas com melhores pontuações serão premiadas. O resultado com as receitas selecionadas será divulgado no Youtube do RN Mais Saudável no dia 15/09 às 10h. O lançamento do livro está previsto para acontecer no dia 16 de outubro.

O e-book “Delícias das Águas Potiguares” é uma realização do IFRN em parceria com o Governo do RN – Programa RN mais Saudável, o Programa Saúde na Escola, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (CECAFES) e a Secretaria da Agricultura da Pecuária e da Pesca (Sape).

Confira o regulamento!

Clique aqui e baixe a “Ficha Técnica de Preparação”