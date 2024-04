Governo e Funasa discutem investimentos de R$ 15 milhões em saneamento no RN

A governadora Fátima Bezerra e o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Alexandre Motta, reuniram-se para discutir a retomada dos convênios visando obras de abastecimento e saneamento básico em sete municípios do Rio Grande do Norte.

As obras, conduzidas pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), receberão um impulso significativo após o compromisso assumido por Motta de enviar equipes de Brasília para acelerar a análise dos projetos em execução.

A governadora destacou o avanço representado por esse compromisso para a interiorização dos serviços de saneamento básico no Estado. Com a retomada dos convênios, espera-se um investimento de aproximadamente R$ 15 milhões por parte da Funasa.

As obras beneficiarão seis municípios com melhorias no abastecimento de água, enquanto a cidade de Parelhas será contemplada com serviços de esgotamento.

Investimentos em saneamento no país

A Funasa, responsável pela implementação das ações de saneamento em áreas rurais de todo o país, inclusive em comunidades quilombolas, assentamentos rurais e populações ribeirinhas, reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas.