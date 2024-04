Governo do RN vai abrir processo seletivo para Pós-graduação em Gestão Pública

O servidor do Rio Grande do Norte vai ganhar uma nova oportunidade de capacitação nos próximos dias. Serão abertas as inscrições para processo seletivo de ingresso no curso de Especialização em Gestão Pública, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo (EGRN), em convênio com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O curso será realizado nas cidades de Natal e Mossoró.

A seleção vai oferecer 90 vagas para todo o estado, sendo 45 em Natal e a outra metade para Mossoró. O servidor que for selecionado para participar da pós-graduação arcará com 10% do valor, descontado diretamente na folha de pagamento. Os outros 90% serão custeados pelo Governo do RN, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado (Fundespe).

A seleção acontecerá em duas etapas, sendo a primeira classificatória, por meio da análise e avaliação do pré-projeto de pesquisa. Já a segunda, também classificatória, será a realização de uma entrevista com todos os candidatos.

As aulas têm previsão de início a partir do segundo semestre de 2024. Os acessos ao edital e ao formulário de inscrição ficarão disponíveis no site da Escola de Governo (www.escoladegoverno.rn.gov.br).

Pós-graduação

O curso de Especialização em Gestão Pública oferece habilidades profissionais essenciais para os servidores que atuam no setor público. A formação permite aos alunos desenvolverem competências em áreas como planejamento estratégico, gestão de projetos, elaboração e análise de políticas públicas, administração financeira e orçamentária, além de liderança e tomada de decisões qualificadas. “Essas habilidades são fundamentais para promover uma gestão eficiente, transparente e responsável dos recursos públicos, garantindo a prestação de serviços de qualidade à população”, destaca o secretário estadual da Administração, Pedro Lopes.

Além disso, a Especialização em Gestão Pública capacita os profissionais para enfrentar os desafios complexos e multifacetados do ambiente público, promovendo a inovação, a eficácia e a sustentabilidade das políticas e programas governamentais. “Em um cenário de constantes transformações e demandas crescentes, investir na formação em Gestão Pública é essencial para fortalecer as instituições públicas e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país”, complementa o diretor-geral da EGRN, professor João Emanuel Evangelista.