Governo do RN será contemplado com mais de R$ 10 milhões para a Cultura

O Novo PAC Seleções – nova etapa do Projeto de Aceleração do Crescimento, anunciado pelo Governo Federal, vai destinar mais de R$ 10 milhões para fortalecer a Cultura do Rio Grande do Norte, por meio do Governo do Estado, via gabinete da Secretária Extraordinária da Cultura, Mary Land Brito, e da Fundação José Augusto (FJA). Serão construídos cinco CEUs – Centros de Artes e Esportes Unificados, contemplando os municípios de Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Natal e São Gonçalo do Amarante. Os recursos do PAC Seleções também serão aplicados para elaboração do projeto de requalificação do Castelo de Engady, em Caicó, que abrigará o Centro de Referência Cultural Popular do Seridó.

Presente à solenidade, que ocorreu na última quinta-feira (07), em Brasília (DF), durante a realização da 4ª Conferência Nacional da Cultura, a Secretária Extraordinária da Cultura, Mary Land Brito, destacou a importância dos CEUs para o Rio Grande do Norte. “Um CEU da cultura é a prática de diversas linguagens. É um lugar onde se encontram pessoas de diferentes gerações em busca de algo em comum, que é a arte. Então, se traduz em horas criativas e positivas para a sociedade e novas oportunidades de atuação e de trabalho para profissionais da cultura”, disse.

Por orientação da Governadora do Estado, professora Fátima Bezerra, Mary Land acompanhou a inscrição do Rio Grande do Norte no edital lançado pelo Ministério da Cultura (MinC), junto à Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), resultando nesta conquista tão importante para o estado potiguar. De acordo com as regras do edital, o RN podia ganhar até cinco CEUs e inscrever até oito. E para concorrer, o projeto já teria de ter uma área para a alocação do equipamento cultural. “Os terrenos tinham que ter dominialidade do estado ou estar em consonância com a prefeitura, além de obedecer a questões como de limpeza, não ter nada construído e ser localizado em lugares que dialoguem com o público em maior vulnerabilidade social”, explicou a Secretária.

Além disso, o RN foi contemplado com três projetos de engenharia e arquitetura voltados para a preservação do Patrimônio Histórico. Em Caicó, o Castelo de Engady, monumento construído em 1974, pelo Monsenhor Antenor Salvino, e adquirido pelo Governo do Estado em 2006, receberá recursos na ordem de R$ 350 mil para elaboração do projeto de requalificação do imóvel e criação do Centro de Referência Cultural Popular do Seridó. Para o diretor geral da Fundação José Augusto, Gilson Matias, que também participou do anúncio do Novo PAC Seleções, no Distrito Federal, o projeto visa fortalecer a interiorização do turismo.

“A requalificação do Castelo de Engady, e consequente criação do Centro Cultural, vai dialogar com a Festa de Sant’Anna, estabelecendo um elo entre o evento religioso bicentenário, que é Patrimônio Cultural Imaterial do RN, e o imóvel cuja arquitetura por si o torna um grande atrativo turístico. Reconhecemos essa necessidade e, diante das dificuldades do estado, buscamos recursos junto ao Governo Federal e agora celebramos mais essa conquista”, declarou o diretor.

Nessa categoria – projetos de engenharia e arquitetura – o MinC também aprovou o projeto de restauro das Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo e Convento Jesuíta, em Extremoz, e requalificação da antiga Loja Paris Natal para a Criação do Centro Cultural Fazeres, em Natal. Ambos serão executados pelos municípios, respectivamente.

O Novo PAC Seleções é um programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. A iniciativa vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. Para o RN, serão R$ 45,1 bilhões investidos.