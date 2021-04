Governo do RN se reunirá hoje para definir novo decreto

As medidas restritivas adotadas pelo Rio Grande do Norte no combate ao novo coronavírus têm prazo para encerramento nesta sexta-feira, 23. Com números alarmantes, a expectativa é de que seja publicado, ainda hoje (22), um novo decreto acerca das restrições neste período. A cúpula do Executivo deve se reunir ainda nesta manhã para debater também o retorno das aulas e o funcionamento de bares e restaurantes.

Sobre o primeiro assunto, o Governo do RN informou que as escolas estariam em condições de retomar as atividades, mas que o retorno seria liberado somente após aprovação do Comitê Científico, o que não aconteceu. Atualmente, o estado está com aulas liberadas apenas para a rede privada e até o 5º ano do Ensino Fundamental I.

Acerca do funcionamento dos bares e restaurantes, um dos setores mais afetados durante a pandemia, os empresário cobram flexibilização. Seguindo o decreto em vigor no estado, os estabelecimentos estão impedidos de vender bebida alcóolica para consumo no local, também não podem funcionar após as 20h e aos domingos e feriados, devido o toque de recolher.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), o Comitê Científico está finalizando as recomendações para que sejam debatidas na reunião de hoje. O teor do documento não foi divulgado.