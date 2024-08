Governo do RN sanciona lei que cria Secretaria Estadual de Cultura

A governadora Fátima Bezerra sancionou na tarde desta sexta-feira (2) a lei que cria a Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte (Secult-RN). A solenidade aconteceu no Teatro Alberto Maranhão, em Natal.

O projeto de criação da pasta foi de autoria do governo do Estado, sendo aprovado na Assembleia Legislativa no dia 16 de julho, após cerca de oito meses do envio.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

Na solenidade, a governadora também nomeou Mary Land Brito como a primeira secretária de Cultura do RN. “Eu gostaria de dizer que a felicidade só não é maior do que a responsabilidade”, disse a nova secretária, no evento.

Com a sanção, a gestão da cultura do RN se desmembra da Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer (SEEC), a qual era vinculada.

Segundo o governo do RN, a nova secretaria atuará na implementação de políticas públicas para o setor, na elaboração de instrumentos legais de financiamento e fomento das atividades artísticas e culturais no estado.

Também atuará no alinhamento com parâmetros nacionais e recebimento de recursos federais, implementando o Sistema Estadual de Cultura, integrando o estado ao Sistema Nacional de Cultura.

Ficam vinculados à Secult-RN a Fundação José Augusto (FJA), o Conselho Estadual de Cultura (CEC), o Fundo Estadual de Cultura (FEC) e o Conselho Estadual de Políticas Culturais (CEPC).