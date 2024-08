Governo do RN restaura rodovias do Seridó

O Governo do Rio Grande do Norte iniciou, em maio deste ano, o serviço de restauração das rodovias estaduais da região do Seridó. O programa de recuperação está a todo vapor na execução de três trechos rodoviários, importantes para a economia da região. São eles o da RN-288, que vai de Acari até Caicó; outro da RN-288 que interliga o município de Jardim de Piranhas ao entroncamento da BR-427; e o trecho da RN-118, de Caicó até Ipueira, na divisa com a Paraíba.

Esses trechos estão inseridos o Lote 2 (Seridó/ Central) totalizando 301,5 quilômetros, com investimento de R$ 132 milhões. Também estão neste lote dois trechos da RN-118, que integram as rotas alternativas em função da interdição da BR-304, entre Lajes e Caiçara do Rio do Vento. São eles: Ipanguaçu-Alto do Rodrigues (rota pela BR-406), e o que vai do entroncamento da BR-304, em Itajá, até São Rafael (Rota pela BR-226).

O lote 2 contempla ainda 38 quilômetros da RN-086, entre Parelhas e Equador. Nesse trecho, o governo do Estado investiu cerca de R$ 1,6 milhão para reforço da estrutura e alargamento da ponte sobre o Rio Caldeirão. Construída há mais de 90 anos, a ponte recebeu reforço estrutural, além de ganhar nova faixa para permitir a passagem simultânea de dois veículos.

Esta foi a segunda etapa do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais lançado pela governadora Fátima Bezerra. A primeira, o Lote 1, totaliza 210,5 quilômetros, nos distritos de Mossoró e Pau dos Ferros. O terceiro lote tem 242,9 quilômetros.

Financiado com recursos da primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), no valor de R$ 428 milhões, o programa de restauração de rodovias contempla quase 800 quilômetros de estradas em todo o Estado.

LOTE 2

Distritos Caicó e Santana do Matos

RN 086 Parelhas//Equador (38,0 km)

RN 087 Florânia//Tenente Laurentino (12,4)

RN 118 Caicó//São João do Sabugi//Ipueira (48,0) em obras

RN 288 Entr. BR-427//Jardim de Piranhas (18,1) em obras

RN 288 Caicó/S. José Seridó/Cruzeta/Acari (53,0) em obras

RN 041 Entr BR-304//Santana do Matos (40,0)

RN 118 Alto do Rodrigues//Ipanguaçu (25,0)

RN 118 Entroncamento BR-304//São Rafael (24,0)

RN 263 Pedro Avelino//Afonso Bezerra (14,0)

RN 263 Afonso Bezerra/Angicos/Entroncamento da BR-304 (29,0)

Total do lote: 301,5 quilômetros