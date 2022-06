Governo do RN recomenda uso de máscaras após aumento dos casos de covid

Após o Rio Grande do Norte registrar o crescimento na média móvel de casos de Covid e atingir o maior patamar desde 14 de abril, o Governo do Estado publicou uma portaria recomendando o uso de máscaras em ambientes fechados. Por meio dessa portaria, o uso não é obrigatório, mas é recomendado. A portaria não traz informações sobre o uso de máscaras em ambientes abertos.

A recomendação é válida para transportes públicos, locais destinados à prestação de serviços de saúde, ambientes de trabalho e escolas. “Por serem locais que apresentam maiores riscos para disseminação da covid”, afirma a Sesap no documento.

A secretaria levou em consideração o aumento exponencial dos casos da Covid-19 no RN, com a confirmação de 617 casos na última semana e 125 apenas nas últimas 24h. O decreto que flexibilizava o uso de máscaras em ambientes fechados foi publicado em abril, e previa que o governo poderia rever as medidas de flexibilização diante de novas atualizações do cenário epidemiológico.

A pasta recomenda, também, a retomada das medidas de prevenção não-farmacológicas, como protocolos sanitários, higienização das mãos com frequências e etiqueta respiratória. Também é recomendado que a população conclua o esquema vacinal contra a covid-19, incluindo a primeira e segunda doses de reforço para o público prioritário, de acordo com o calendário de campanha.

A expansão da testagem para covid também é recomendada. “A Sesap enviou 400 mil testes covid aos municípios e pede que todas as verificações, incluindo os autotestes, sejam registrados para evitar a subnotificação, significando um monitoramento adequado da pandemia no Rio Grande do Norte”, informa a secretaria.

Com informação do G1 RN