Governo do RN recebe policiais e oferece antecipação da parcela de novembro do reajuste de 4,58%

Depois dos protestos dos policiais militares e bombeiros, na manhã desta terça-feira (22), e da morte do sargento Luciel de Lima Rodrigues (47 anos), que passou mal durante a manifestação e faleceu na frente da Governadoria, representantes do Governo receberam uma comissão de policiais para apresentar uma proposta para o fim do movimento.

Após o encontro, o Governo do Estado soltou uma nota à imprensa. Veja a nota na íntegra:

O Governo do Estado defende e mantém o diálogo com os praças e oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e, na tarde desta terça-feira (22), recebeu os representantes das associações e apresentou à categoria uma proposta de antecipação de 4,58% já para o mês de abril. A proposta antecipa em sete meses o acordo firmado com a categoria, que era para ser aplicado em novembro deste ano.

Os representantes das associações requisitaram um estudo técnico junto com o Governo para poder construir outras alternativas de propostas que atendam a expectativa de reposição salarial das categorias. O Governo concordou, confirmando a manutenção da mesa de negociação, e buscará conciliar essa nova etapa com a disponibilidade financeira ofertada.

Com informações do 98 FM