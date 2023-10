Governo do RN promove Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação no dia 20

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SEDEC), promove o primeiro Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 20 de outubro de 2023, no auditório da Casa da Indústria – FIERN. As inscrições já estão abertas (https://fectirn.ect.ufrn.br/).

O evento representa uma oportunidade única de compartilhar as principais políticas de incentivo, promoções e ações do Governo Estadual e Federal, contando com representação das mais importantes instituições do setor em âmbito nacional, como Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Cidades.

Esta conferência será um marco significativo, não apenas para o nosso estado, mas para todo o país, servindo de inspiração para acadêmicos, pesquisadores, estudantes e empresários que buscam avançar na área.

“Desde o início da gestão Fátima Bezerra, o Governo do RN trata como prioridade a promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação de forma prática, buscando o diálogo com as instituições de ensino e pesquisa, incentivando a ciência aplicada nas e empresas e criando mecanismos para alavancar o setor”, disse o secretário Jaime Calado (Sedec).

“Criamos a Câmara Setorial de Ciência e Tecnologia, reativamos o Conselho Estadual (Coneciti), fizemos o Marco Legal em parceria com a Fapern e destinamos recursos para o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, fundamos o Parque Tecnológico Augusto Severo (PAX) e agora vamos dar um novo impulso ao setor promovendo este Fórum”, explicou o titular da pasta de CT&I no RN.

O Primeiro Fórum Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como tema “O protagonismo da Ciência, Tecnologia e Inovação na transição energética e na qualidade de vidas das pessoas”, está programado para ser um simpósio de discussão interdisciplinar sobre os avanços mais recentes nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação, ser um espaço de divulgação, diálogo e mostra do que o nosso Estado tem feito e onde quer chegar, revelando seus pontos fortesa, gregando o governo, a academia, as ICTs, setor empresarial, comércio e serviços e demais interessados na temática num momento único de diálogo.

Além disso, o evento atrairá atenção significativa da mídia e da comunidade científica, ajudando a aumentar a visibilidade do que o ecossistema local de C&Ti vem realizando e seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico estadual e regional.

O primeiro Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do RN é uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEDEC, e co-realização da UFRN, IFRN, UFERSA e UERN, FAPERN, FIERN, SENAI (ISI-ER), SEBRAE, FECOMÉRCIO, IMD PAX, ISD, LAIS, BNB E FEMURN.

Inscrições abertas: https://fectirn.ect.ufrn.br/