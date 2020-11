Governo do RN proíbe consumo e venda de bebidas alcoólicas em locais públicos durante eleições

O governo do Estado do Rio Grande do Norte determinou que a venda e ingestão de bebida alcoólica estão proibidas em estabelecimentos públicos, como restaurantes, bares e outros locais, entre às 6h e 18h do domingo (15), data marcada para as eleições municipais. A decisão foi pulicada nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial do Estado.

Assinada pelo Secretário de Segurança, Francisco Canindé de Araújo Silva, a portaria está aberta a orientações diferentes determinadas pelos Juízes Eleitorais em cada cidade. A Secretaria de Segurança orientou que as unidades operacionais da Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Técnico-Científico de Perícia atuem em regime de plantão, com os comandantes dos órgãos informando ocorrências identificadas no estado. Além disso, devem monitorar os locais que necessitem de um policiamento reforçado.

O secretário determinou ainda que os comandos preparem um planejamento para cumprir a portaria e aumentar o monitoramento nos locais que concentram maior fluxo de eleitores. Segundo o texto, os agentes de segurança pública deverão operar nos crimes eleitorais, combate ao tráfico de entorpecentes, desarmamento geral e demais ocorrências que possam atrapalhar o pleno funcionamento do pleito.