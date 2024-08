Governo do RN participará da 24ª Festa do Bode, em Mossoró

Promovida pelo Governo do Estado do RN, por meio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape/RN), em parceria com a Prefeitura de Mossoró, começa nesta quinta-feira (8) a edição 2024 da Festa do Bode, uma das mais tradicionais do Calendário de Exposições Agropecuárias do RN. Com um investimento estadual superior a R$200 mil, o evento será realizado no Parque de Exposições Armando Buá, em Mossoró, até domingo (11).

Dentro da programação da festa, estão previstas diversas ações de órgãos do Governo do RN, como é o caso do Idiarn, Emparn, Emater, Idema e AGN. Cada entidade levará ao evento cursos, palestras e a prestação de serviços de interesse de empresas rurais, criadores de animais, do homem e da mulher do campo.

*Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RN*

– Distribuição de Mudas

– Dia 09/08 – Oficina Algodão Agroecológico e Aves Caipiras, 9h

– Dia 10/08 – Entrega dos certificados do Curso de Gastronomia 2024

– Presença no estande do Governo do RN

*Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária – Idiarn*

– Recebimento e fiscalização da entrada dos animais (Guia de Trânsito Animal, documentação, carteira de vacinação e avaliação física)

– Palestra sobre Febre Aftosa (aumento de conscientização e vigilância com a retirada da vacina)

– Presença no estande do Governo do RN

*Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema/RN*

– Entrega de licenças ambientais para pequenos irrigantes

– Informações sobre andamento de processos

– Presença no estande do Governo do RN

*Empresa de Pesquisa Agropecuária – Emparn*

– Presença no estande do Governo do RN

– Exposição de bovinos das raças Sindi, Gir Leiteiro e Guzera

– Apresentação dos resultados de pesquisas agropecuárias

– Distribuição de mudas de coco, banana, capins (Kurumin e Capiacu) e palma forrageira

*Agência de Fomento do RN – AGN*

– Participação em estande próprio

– Distribuição de folders e panfletos informativos

– Atendimento presencial

– Acesso a linhas de créditos e financiamentos variados

Além de colaborar na organização e execução do evento, a Sape/RN ainda é responsável pelo estande do Governo do RN. A 24ª edição da Festa do Bode terá extensa programação de exposições, torneios e leilão, estandes diversos, programação científica e shows. Acesse o link https://bit.ly/ProgFestaBode para conferir a programação completa.