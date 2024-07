Governo do RN participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar

A governadora do Rio Grande do Norte e presidenta do Consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, participou do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, nesta quarta-feira (03), em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasilia (DF), na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Serão destinados R$ 76 bilhões ao crédito rural pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O montante representa um aumento de 6,2% em relação ao ano anterior. “É uma ocasião muito importante para fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras que colocam alimentos na mesa do nosso povo”, disse a governadora Fátima Bezerra.

A agricultura familiar também terá financiamento de máquinas agrícolas, ampliação do microcrédito rural e criação de fundos de acesso ao crédito, que somam R$ 85,7 bilhões em investimentos.