Governo do RN lança operação para reforçar segurança durante o verão

A governadora Fátima Bezerra lança nesta sexta-feira (05), no Posto do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual de Pium, a Operação Verão 2024, que tem como finalidade principal reforçar a segurança do cidadão e prevenir acidentes. Ao todo, R$ 5 milhões serão investidos com recursos do Governo do Estado nas atividades deste ano.

Na oportunidade, será feita a entrega de 29 veículos, modelo Duster adquiridos com recursos da parceria do governo do estado com o governo federal, 10 quadriciclos e quatro motonáuticas para reforço do policiamento durante todo o período da operação, que começa nesta sexta-feira e se estende até o encerramento do carnaval, no dia 8 de fevereiro. Além disso, a operação contará com mais 400 carros recentemente adquiridos, juntamente com os dois helicópteros da segurança pública, o Potiguar 01 e o Potiguar 02.

Diariamente, aproximadamente 1.500 agentes atuarão no patrulhamento e em outras ações de segurança. De acordo com o planejamento, a Polícia Militar atuará ostensivamente com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), em fiscalizações de trânsito. O policiamento ordinário e ambiental realizará fiscalização de som alto e perturbação do sossego.

A Polícia Civil vai ampliar os postos fixos e móveis em todo o litoral potiguar com destaque para o trabalho do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), atuando de forma educativa em áreas de grande fluxo entre turistas e visitantes.

A Polícia Civil também terá a participação do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV), que vai deflagrar a Operação “Infância Protegida”, com o intuito combater e prevenir as infrações penais mais comumente praticadas contra crianças e adolescentes durante a época de veraneio.

O Corpo de Bombeiros terá 17 postos de guarda-vidas na Região Metropolitana de Natal, um em Tibau do Sul, um em São Miguel do Gostoso e outros três na região de Mossoró.

Além das forças de segurança, a Operação Verão também contará com a participação das secretárias estaduais de Turismo, Saúde e Administração Penitenciária; Detran, DER e Idema e parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, STTU Natal, Guardas Municipais e Prefeituras.

*Municípios que receberão Duster:* Afonso Bezerra, Alexandria, Apodi, Areia Branca, Assu, Caiçara do Norte, Caicó, Canguaretama, Espírito Santo, Ipanguaçu, Itajá, Itaú, Jardim de Piranhas, João Câmara, Jucurutu, Lajes Pintada, Natal (02), Nova Cruz, Olho d’Água do Borges, Parelhas, Pau dos Ferros, Santa Cruz, Santo Antônio, São José de Campestre, São Paulo do Potengi, Serra do Mel, Tangará e Upanema.