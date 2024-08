Governo do RN investe R$ 80 milhões em melhorias das estradas do Agreste

Com um trecho em fase de conclusão, dois em obras e mais cinco previstos para o segundo semestre deste ano, o Programa de Restauração de Rodovias Estaduais avança no Agreste Potiguar. Faltando alguns ajustes na pavimentação, o percurso da RN-120, entre São Paulo do Potengi e o entroncamento com a BR-304, primeiro a ser concluído, agora pode ser feito em 20 minutos com segurança e conforto, obedecendo os limites de velocidade permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Na RN-203, que vai de São Paulo do Potengi a São Tomé, estão sendo feitos o serviço de fresagem, que é a retirada do asfalto antigo para reciclagem, e a reconstrução dos trechos críticos. Na RN-093, um terço do serviço já foi realizado. E para setembro está previsto o início da restauração dos 27 quilômetros da RN-092, de Japi ao entroncamento da BR-226.