Governo do RN investe R$ 5 milhões na Operação Carnaval 2024

O Governo do Rio Grande do Norte apresentou nesta sexta-feira (9), na Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), o planejamento da Operação Carnaval 2024. Para este ano, as ações de segurança pública contarão com um efetivo de 3.200 homens e mulheres, por dia de serviço, com um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. As ações se iniciam na manhã deste sábado (10) e se estendem até o final da quarta-feira de Cinzas, dia 14.

Sob a coordenação da SESED, a Operação Carnaval 2024 terá atuação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOPAER), que realizarão atividades integradas com a Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), por meio da Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran-RN), Departamento de Estradas de Rodagem do RN (DER-RN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (IDEMA-RN), Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) e Secretaria de Estado do Turismo (Setur-RN).

As ações ainda contam com a atuação conjunta das prefeituras de municípios litorâneos e que reúnem grandes polos de festas carnavalescas. A missão do Estado é estar presente em todas as regiões, realizando policiamento preventivo, ostensivo e ações educativas e de fiscalização.

Polícia Militar

A área de atuação da instituição dará cobertura reforçada em diversos municípios do Rio Grande do Norte, com o incremento de 2 mil policiais militares por dia, em caráter especial, nas mais diversas modalidades de policiamento (a pé, motorizado, à cavalo, em quadriciclos e bicicletas). No planejamento da instituição, atuação especial em polos estratégicos, como Natal, Parnamirim, Apodi, Assú, Macau, Caicó e o litoral.

Conforme o ordenamento estrutural da PM, é responsabilidade do Comando de Policiamento da Capital (CPC) as ações nos principais polos carnavalescos de Natal. O Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) fica responsável pelas ações ostensivas e de fiscalização nas festas realizadas nas cidades da Grande Natal. Os festejos pelo interior do estado ficam sob responsabilidade dos Comandos de Policiamento Regionais (CPRs).

Responsável pelas ações educativas e de fiscalização nas estradas estaduais, o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) atuará em todo o Rio Grande do Norte.

Polícia Civil

A atuação da Polícia Civil estará dividida em ações na Região Metropolitana, por meio da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN), e no interior, coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPCIN).

No âmbito da Polícia Civil, irão funcionar os plantões ordinários das delegacias de plantão da Zona Sul e Zona Norte de Natal, Delegacia de Plantão de Proteção a Vulneráveis (DPAGV), Delegacia de Plantão de Mossoró e Delegacia de Plantão de Caicó. Além disso, o boletim de ocorrência on-line pode ser realizado através do site da Polícia Civil do RN, na Delegacia Virtual através do endereço: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/

Corpo de Bombeiros Militar

O Corpo de Bombeiros contará com um efetivo de 1.174 militares entre o serviço ordinário e extraordinário, com média de 256 militares por dia em todo o estado. Na prática, a instituição atuará em diversos pontos do litoral potiguar e em áreas urbanas específicas, com ações preventivas, educativas e de fiscalização de estruturas e ambientes.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros terá 22 postos de guarda-vidas espalhados pelo Rio Grande do Norte, nos municípios de Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, Tibau do Sul, Canguaretama, Barra de Maxaranguape, Touros, São Miguel do Gostoso, Mossoró, Tibau, Assu, Apodi, Parelhas, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos e São Vicente.

ITEP

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte terá equipes dobradas em Caicó e Mossoró. O ITEP também realizará em Natal, Caicó e Mossoró, ações de conscientização sobre o ato criminoso chamado “Boa noite, Cinderela”.

Com o objetivo de alertar e proteger a população, equipes do Instituto estarão distribuindo panfletos informativos em locais estratégicos, além de realizar diálogos diretos com os foliões sobre os cuidados a serem tomados. O material fornecerá informações detalhadas sobre como evitar ser vítima do golpe, incluindo dicas para proteger suas bebidas, estar atento a comportamentos suspeitos e não aceitar drinks de desconhecidos.

Além disso, o material educativo também orientará sobre os passos a serem tomados caso alguém suspeite que tenha sido vítima do golpe. Isso inclui buscar ajuda imediatamente de autoridades ou serviços de emergência, relatar o incidente com o máximo de detalhes possível e procurar assistência médica para garantir a própria segurança e integridade física.

CIOPAER

Pela primeira vez, o Rio Grande do Norte terá duas aeronaves em operação durante a Operação Carnaval 2024. Além do helicóptero Potiguar 01, o estado também possui o helicóptero Potiguar 02, que entrou em operação no ano passado. A nova aeronave, que é um equipamento moderno e multifuncional para o estado, foi adquirido através de convênio com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), somando aproximadamente R$ 26 milhões.

No sábado, o Potiguar 01 será empregado no patrulhamento do litoral Sul, até Pipa. Já o Potiguar 02, ficará responsável pelo patrulhamento do litoral Norte, até Barra de Maxaranguape.

De domingo (11) a quarta (14), o Potiguar 02 fará o patrulhamento do litoral Sul pela manhã e do litoral Norte à tarde, enquanto o Potiguar 01 ficará de sobreaviso em suporte às operações em solo.

Polícia Penal

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) irá empregar equipes extras e volantes para reforço das unidades prisionais nos patrulhamentos interno e externo das unidades prisionais no período do Carnaval.

Os grupos operacionais da Polícia Penal, sob coordenação do Departamento de Operações Táticas (DOT), vão realizar, em conjunto com os policiais de plantão, rondas e revistas estruturais e minuciosas com o objetivo de prevenir tentativa de fuga. A SEAP mobilizou forças de pronto emprego e servidores para sobreaviso.

Além disso, a Polícia Penal já intensificou a fiscalização dos monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Os servidores da Central de Monitoramento Eletrônico (CEME) monitoram remotamente cerca de 3.400 tornozeleiras. Os policiais estarão presentes nos polos carnavalescos. Também são acompanhados tornozelados com medidas protetivas, cautelares, além de vítimas de violência doméstica que utilizam botão do pânico.