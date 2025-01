Governo do RN investe R$ 10 milhões na Operação Verão 2025

Com investimento de R$ 10 milhões o Governo do RN lançou hoje a Operação Verão 2025. A iniciativa envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, ITEP e Detran, com o objetivo de prover ações integradas da segurança pública e de trânsito no litoral do Rio Grande do Norte, em parceria com municípios e órgãos federais.

As atividades irão combater o porte ilegal de armas de fogo, furtos e roubos a turistas, veranistas, moradores e comerciantes, furtos e roubos de veículos, tráfico de drogas, exploração sexual infanto-juvenil, crimes ambientais como poluição sonora, embriaguez ao volante, perturbação do sossego e outras modalidades de delitos no período de 09 de janeiro a 27 de dezembro.