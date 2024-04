Governo do RN integra programas de enfrentamento às drogas

O Governo do RN, o Ministério Público do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Políticas e Gestão de Ativos sobre Drogas (SENAD) unem esforços para ampliar políticas públicas de enfrentamento às drogas. Na manhã desta quinta-feira (25), a governadora Fátima Bezerra, a Procuradora Geral da Justiça, Elaine Cardoso e a secretária nacional da SENAD, Marta Machado assinaram acordo de cooperação na sede do Ministério Público.

O acordo prevê a doação de 78 computadores que serão distribuídos aos centros de assistência psicossocial nos municípios do estado (CAPs), além do desenvolvimento de programas em parceria com o Ministério Público e Governo Federal. A cessão das máquinas foi uma proposição do mandato do deputado estadual Francisco do PT.