Governo do RN inicia recuperação de mais uma rodovia vital para o turismo

O Governo do Rio Grande do Norte iniciou mais uma obra de recuperação de rodovias da malha estadual. O trecho dessa vez é o da RN-221, que dá acesso à cidade de São Miguel do Gostoso, um dos destinos turísticos mais buscados do RN.

Inserida no Programa de Restauração de Rodovias Estaduais, a obra contempla 15,9 quilômetros de extensão, partindo do trevo no entroncamento da BR-101, cruzando a área urbana de São Miguel do Gostoso, e seguindo até o entroncamento da RN-022, que faz a ligação da região de Baixa Verde com o Litoral Nordeste Potiguar.

A rodovia é a mais utilizada para chegar até a cidade, que a cada ano recebe mais turistas, especialmente na alta estação (novembro a fevereiro), quando São Miguel do Gostoso é palco de uma das festas de réveillon mais badaladas do país e de um festival de cinema.

Além do turismo, a localidade tem influência econômica de outras atividades. O trecho que está sendo recuperado corta a comunidade Lagoa do Sal, vilarejo onde a maior parte dos moradores se mantém através da pesca e da agricultura.

José Ailton Tavares é um desses moradores que trafegam pela RN-221.“Aí estava muito ruim Agora que começou a obra, a gente espera que melhore, e deseja que seja o mais rápido possível, porque com ela em boa condição, ajuda todo mundo”, destaca.

As atividades da cadeia do turismo são a principal fonte de renda dos 10 mil habitantes do lugar. A prova disso é que 16,6% de todos os turistas que colocaram o pé no Rio Grande do Norte neste ano, escolheram São Miguel do Gostoso como um dos destinos a serem visitados. De acordo com dados do Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte (Sírio), painel da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), os visitantes da gastam, em média, R$ 450,83 por dia.

Francisco Barbosa, aposentado, tem 65 anos e sempre morou na localidade. Ele está animado com o início das obras, que segundo ele, deve ajudar a aumentar o fluxo de turistas para a São Miguel do Gostoso.

“Um lugar como esse, que vive do turismo, de receber gente de todo canto, não pode ficar com uma estrada ruim, porque termina sendo inseguro e chato para as pessoas. Esse trecho em boas condições, a viagem do trevo até São Miguel do Gostoso é de uns 20 minutos. Mas do jeito que estava, se gasta bem o dobro”, conta Francisco Barbosa, ao observar o trabalho das máquinas fazendo os primeiros serviços na rodovia.

Este é o 27º trecho rodoviário com serviços iniciados dentro das obras do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais. O investimento do Governo do RN é de R$ 10,6 milhões.

No total, o Programa vai recuperar quase 800 quilômetros da malha rodoviária estadual, com investimento total de R$ 428 milhões, em recursos oriundos de empréstimo feito através do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF).

Iniciado em maio, o trabalho já teve o primeiro trecho entregue oficialmente, o da RN-117, ligando Mossoró ao município de Governador Dix-Sept Rosado, no Oeste Potiguar. Outros seis trechos ainda devem ser iniciados e finalizados até o fim do ano.