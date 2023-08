Governo do RN implantará 24 sistemas de reuso de águas cinzas

Nesta sexta-feira (04), em Lajes (RN), será lançada a ação de implantação de 24 sistemas de reúso de águas cinzas atrelados a campos de produção de palma forrageira, para a qual estão sendo aplicados R$ 192 mil, viabilizados por meio de parceria com a empresa de energias renováveis Casa dos Ventos. A solenidade ocorrerá a partir das 09h, no Auditório da Estação das Artes Poeta Antônio Cruz, situada na praça Manoel J. Cabral, conhecida como Praça Central.

A ação é uma vertente do projeto Plantando o Futuro, lançado em março de 2022, e integra as iniciativas voltadas à promoção da Pecuária Sustentável, tocadas pela Coordenadoria de Agroecologia e Convivência com o Semiárido (CACS/SEDRAF). Nesta etapa, propõe-se a utilização de sistemas de reuso de águas cinzas para produção consorciada de alimentos e forragem, contribuindo para reduzir a contaminação ambiental nos quintais das famílias agricultoras da região semiárida.

Para execução do projeto, foi selecionada por meio do Edital 002/2023 a empresa Assessoria, Consultoria e Capacitação Técnica Orientada Sustentável – ATOS. O sistema de reúso proposto deverá constar das seguintes unidades: caixa de gordura; decantador; filtro biológico; e tanque de irrigação.

“Desde 2019, a secretaria vem promovendo ações que versam sobre a promoção de políticas para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável no estado do Rio Grande do Norte, como foi o caso do investimento de R$ 378 mil para aquisição de máquinas ensiladeiras, que foram entregues para gestão compartilhada nos municípios contemplados”, informou o secretário Alexandre Lima.

As iniciativas se somam às outras ações que o Governo do Estado, em parceria com universidades e organizações do terceiro setor, tem fomentado para estocagem de água, alimentos, forragem, fruticultura e arborização. Estes últimos itens estão relacionado à produção de mudas frutíferas e essências florestais, em parceria com a UERN e UFERSA, que consiste na primeira etapa do projeto Plantando o Futuro.

PARCERIA – A Casa dos Ventos é líder em energia renovável e protagonista na transição energética no Brasil. A empresa possui um sólido programa de investimento social privado, por intermédio do qual investe nos munícipios e comunidades próximas aos empreendimentos. Atualmente, a empresa possui no Rio Grande do Norte o Complexo Eólico Rio do Vento, que, até o fim deste ano, terá 1.038 MW de potência de geração de energia renovável; está construindo o Complexo Eólico Umari, que terá 202,5 MW de capacidade instalada; e deu início às obras do Complexo Eólico Serra do Tigre, que adicionará outros 756 MW à capacidade de geração eólica do Estado.

“Iremos permanecer no Rio Grande do Norte durante muitas décadas e atuamos como vetor de desenvolvimento econômico e social por meio do aporte em iniciativas estruturantes das comunidades vizinhas, como é o caso do projeto Plantando o Futuro, que levará oportunidade para as milhares de pessoas que vivem da agricultura familiar”, declarou Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos.

Fonte: Ascom/Sedraf-RN