Governo do RN implanta novo sistema que garante abastecimento de Santa Maria

Um novo tempo para a população e administração de Santa Maria começou nesta sexta-feira (28) com a implantação do ramal da Adutora Sertão Central, de 15 quilômetros de extensão, entre as cidades de Riachuelo e Santa Maria, na região Agreste.

O investimento é de R$ 2,7 milhões, representando aumento de quase 200% na oferta de água para a cidade, beneficiando diretamente todos os moradores. Isso significa que a cidade terá água potável em quantidade suficiente para atender às necessidades da população com mais qualidade e segurança.