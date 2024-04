Governo do RN garante liberação de recursos para conclusão do Complexo Hidrossocial de Oiticica

A governadora Fátima Bezerra cumpriu agenda em Brasília nesta quarta-feira (03) junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para tratar do Complexo da Barragem Oiticica, em Jucurutu, que está incluído no Projeto de Integração de Águas do Rio São Francisco – PISF.

Durante a reunião, o ministro Waldez Goes garantiu a liberação nos próximos dias de R$ 46.493.554 dos recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Antes havia sido liberado R$ 7 milhões do total de R$ 53,5 milhões alocados. A Barragem Oiticica hoje está com 95% das obras físicas concluídas. Com a liberação dos recursos, a previsão de fechamento da parede é de quatro meses após cessar a lâmina de água que hoje verte, em consequência das fortes chuvas, em direção à Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no município de Itajá.