Governo do RN garante com ministro início da construção do desvio da BR 304* _Nesta quinta-feira (4) os maquinários chegam a Lajes (RN) para a construção do desvio_

O Governo do Rio Grande do Norte garantiu para esta quinta-feira (4) o início da construção do desvio no trecho da BR 304, afetado pelas chuvas do último fim de semana no município de Lajes. O entendimento se deu durante reunião com a governadora Fátima Bezerra e o ministro dos Transportes do Brasil, Renan Filho, em Brasília, no final da tarde desta quarta-feira (3). A Secretaria Estadual de Infraestrutura anunciou o início dos serviços na RN-041 também para esta quinta-feira.

“Estou aqui em Brasília com o ministro Renan Filho tratando especialmente das providências relacionadas à reconstrução da ponte na BR-304, bem como da ação mais imediata, que é exatamente a construção do desvio”, explica a governadora sobre a chegada do maquinário a Lajes.