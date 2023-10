Governo do RN fortalece a promoção do turismo regional

O Governo do RN, por meio da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), vai participar da 12ª edição do Brazil Travel Market 2023. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e deve reunir cerca de 5 mil profissionais do turismo nacional e internacional. Além do trade potiguar, estarão presentes os municípios de Mossoró, Rio do Fogo, Georgino Avelino e Nísia Floresta. A participação do RN tem recursos do Banco Mundial via Governo Cidadão

Segundo o subgerente de Promoção Regional da Emprotur, Kayo Feitosa, é um evento com o objetivo de reunir e promover a integração do setor de viagens e turismo, além de oferecer novos produtos ao mercado. O BTM é considerado o maior evento B2B (empresas vendendo produtos e serviços para outras empresas) de turismo realizado no Norte e Nordeste, além de ser um dos maiores do Brasil.

“O evento recebe feira, fórum corporativo, são realizados treinamentos e rodadas de negócios. É uma grande oportunidade para trabalharmos a diversificação da oferta de destinos e produtos do estado, aproveitando o fluxo de profissionais do mercado regional presentes no evento”, destaca a diretora-presidente da Emprotur, Roberta Duarte.

Na edição do ano passado, segundo os organizadores, cerca de 4,5 mil profissionais do turismo participaram do evento, sendo mais de mil agentes de viagem que tiveram a oportunidade de assistir a capacitações, participar da rodada de negócios e visitar os estandes.