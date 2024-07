Governo do RN fortalece a aprendizagem dos estudantes com o Se Liga no ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será realizado em novembro. Para contribuir com a preparação dos estudantes da rede estadual de educação, o Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), lança o Projeto Se Liga no Enem. A abertura do projeto, realizada na tarde de hoje (15) em Natal, contou com a participação de estudantes, professores e autoridades.

O objetivo principal do projeto é facilitar o acesso ao ensino superior, proporcionando assistência integral aos estudantes da rede estadual. Cerca de 25 mil estudantes, que estão na 3ª série do ensino médio, serão beneficiados com o projeto.

Durante o evento de lançamento, a equipe de professores que atuam na ação foi apresentada ao público presente. No âmbito da SEEC, a ação é de responsabilidade da Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM).

A secretária de Educação do RN, Socorro Batista, também presente no evento, ressaltou a abrangência e o impacto positivo esperado do projeto. “Com o Se Liga no Enem, estamos proporcionando aos nossos estudantes uma preparação de alta qualidade, que vai além do conteúdo acadêmico, pois também se preocupa com a formação do estudante. Estamos cuidando do bem-estar integral dos alunos, para que possam alcançar seus objetivos com a confiança necessária,” destacou a titular da SEEC.

O projeto conta com a mobilização por meio dos fóruns de estudantes, que servem para acompanhar e apoiar cada passo do calendário do Enem. Essa etapa, que já foi iniciada, incluiu a solicitação de isenção da taxa de inscrição e o incentivo à dedicação contínua ao longo do ano, até a realização do exame e o registro das estatísticas de ingresso ao ensino superior, considerando a via de acesso, às instituições e os cursos escolhidos.

Um dos pilares do ‘Se Liga no ENEM’ é a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Rede de Inovação para a Educação Híbrida (AVA/RIEH). Esse ambiente virtual é uma ferramenta essencial para a preparação dos estudantes, oferecendo uma série de recursos como videoaulas, palestras, materiais de estudo e simulados. Essa parte do projeto é realizada em parceria com a Coordenadoria de Inovação e Tecnologias Educacionais (COINTE).

Além disso, o projeto proporciona orientação psicológica, psicopedagógica e nutricional, assegurando um suporte completo para o desenvolvimento educacional dos estudantes.

“São muitos os temas que temos que estudar para o Enem. O projeto vai nos ajudar a ter um direcionamento, sendo muito importante para complementar o estudo que temos em sala de aula. Estou me preparando muito para esse momento e estou confiante na aprovação”, destaca a estudante Letícia Barros, da Escola Estadual em Tempo Integral Walfredo Gurgel, localizada na Candelária, bairro de Natal. Letícia busca uma vaga no curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

As Diretorias Regionais de Educação e Cultura receberão apoio para a realização de aulões presenciais e virtuais, que complementam a preparação dos estudantes. “Esses aulões são fundamentais para revisar conteúdos e sanar dúvidas, além de incentivar o acompanhamento dos responsáveis pela trajetória educacional e progressão na carreira estudantil dos alunos”, explica Manoel Neto, subcoordenador de Ensino Médio.